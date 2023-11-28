"مياه المنوفية" تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحي بالمحافظة

وجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها وللتعامل مع الطوارئ والأزمات .

وأشار “صالح”، إلى قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى، بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الأزمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وأضاف: تسعى الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تزامناً مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من سقوط أمطار لضمان عدم الانسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات مطالباً المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لاستبدالها بأغطية جديدة حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً على الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.

IMG-20231128-WA0015

IMG-20231128-WA0022

IMG-20231128-WA0018

IMG-20231128-WA0016

IMG-20231128-WA0021

IMG-20231128-WA0024