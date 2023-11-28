كولر يعقد محاضرة ختامية للاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب المقاولون العرب لخوض مباراة سموحة في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام سموحة وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، وذلك من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 13 نقطة.

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سموحة السكندري بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة متفوق بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط 13 جمعها من خوض 5 مباريات، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 4 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق سموحة السكندري بقياده مدربه أحمد سامى مباراة الأهلي اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهم واحرز لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسموحة الى حكم الساحة محمد عادل ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثاني”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو” ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.