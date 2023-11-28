تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الخنازير في بريطانيا

اكتشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أول حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الخنازير في بريطانيا بعدما تمت عملية اختبار الشخص مجهول الهوية من شمال يوركشايرمن قبل الطبيب العام بعد معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ولكنه تعافى تماما منذ ذلك الحين.

وتشبه سلالة الإنفلونزا التي تسمى H1N2 فيروسات الإنفلونزا المنتشرة بين الخنازير في المملكة المتحدة ولكن هذا أول اكتشاف لهذه السلالة من الإنفلونزا لدى الإنسان في المملكة المتحدة.

وقالت ميرا تشاند مديرة الحوادث بوكالة الامن الصحى فى تصريحات صحفية بها ان بفضل المراقبة الروتينية للإنفلونزا وتسلسل الجينوم تمكنا من اكتشاف الفيروس وهذه المرة الأولى التي نكتشف فيها هذا الفيروس لدى البشر في المملكة المتحدة وعلى الرغم من أنه يشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم اكتشافها في الخنازير الى ان نحن نعمل بسرعة لتتبع الاتصالات الوثيقة وتقليل أي انتشار محتمل ووفقا للبروتوكولات المعمول بها و تجري التحقيقات لمعرفة كيفية إصابة الفرد بالعدوى وتقييم ما إذا كانت هناك أي حالات أخرى مرتبطة بها.

وتعد H1N1 وH1N2 وH3N2 الأنواع الرئيسية لإنفلونزا الخنازير التي تصيب الخنازير ويمكن أن تصيب البشر.

وفي عام 2009 تسببت جائحة فيروس H1N1 في وفاة 474 شخصا في المملكة المتحدة وأثارت حالة طوارئ صحية عالمية في جميع أنحاء العالم.

وقالت كريستين ميدلميس كبيرة الأطباء البيطريين نحن نعلم أن بعض أمراض الحيوانات يمكن أن تنتقل إلى البشر ولهذا السبب فإن المعايير العالية لصحة الحيوان ورفاهيته والأمن البيولوجي مهمة للغاية ومن خلال أنظمتنا لمراقبة الحيوانات والبشر نعمل معا لحماية الجميع في هذه الحالة و نقوم بتوفير المعرفة البيطرية والعلمية المتخصصة لدعم التحقيقات .