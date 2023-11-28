بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية أمس على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.95 %، عند 11.843،79 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.86 % ليستقر عند 971،09 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 1.21 % بمجموع 872،97 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.48 % بمجموع 11.017،36 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 100 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 606 مليارات درهم مغربي.