مصر تستقبل 17 جريحا فلسطينيا عبر معبر رفح.. وإعادة جثث 3 شهداء لغزة

استقبلت السلطات المصريه أمس الاثنين ١٧ جريحا فلسطينيا عبر معبر رفح البري من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه يرافقهم ١٧ مرافق من ذويهم كما عبر اثنين مرضى و١٨ فردا إماراتي من غزه إلى مصر كما عاد من مصر إلى قطاع غزه عبر معبر رفح البري ٣٠٢ فلسطيني من العالقين بمصر وإعادة ثلاثة جثث لشهداء فلسطينيين كانوا يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية كما عبر وفد إماراتي إلي غزه يضم ١٥ فردا للإشراف على إقامة مستشفى ميداني إماراتي بغزة.

كما عبرت ٢٠٠ شاحنة مساعدات فلسطينية إلى غزه عبر معبر رفح الفلسطيني كما سمحت مصر بإدخال ٣ شاحنات وقود و ٤ شاحنات غاز لغزة اليوم.

كما استقبل اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المصري والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية في مطار العريش الدولي أثناء زيارتهم إلى محافظة شمال سيناء.

وقال الخولي، إن وزير الصحة المصري ونظيرته الفلسطينية سيتفقدون معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش، بجانب زيارة ميناء العريش البحري.

واستعرض الخولي الجهود التي قامت بها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف الجهات في استقبال المساعدات المتنوعة وايصالها إلى قطاع غزة، فضلًا عن استقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.

بدوره أكد وزير الصحة المصري على تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية الآنية للعابرين من قطاع «غزة» إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، مؤكدا أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.

ووجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للقيادة السياسية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المبذولة تجاه فلسطين، بجانب توجيه الشكر إلى وزير الصحة المصري على استقبال الجرحي الفلسطينيين، والشكر لمحافظ شمال سيناء ونائبة والجهات المعنية على استقبال المساعدات وايصالها إلى قطاع غزة.