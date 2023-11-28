إنريكي يكشف ملامح تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان كشف ملامح تشكيله الأساسي الذي سيخوض المباراة، والذي يضم:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ميلان سكرينيار، لوكاس هيرنانديز، موكيلي.

خط الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، مانويل أوجارت.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، راندال كولو مواني / جونسالو راموس.

ويأتي هذا التشكيل بمثابة تأكيد على أهمية المباراة بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان لاحتلال صدارة المجموعة السادسة بدوري الأبطال، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط، وقبل ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ونيوكاسل صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ومن المنتظر أن يعتمد نيوكاسل على خط دفاعه المنظم، لمحاولة الحفاظ على نظافة شباكه والخروج بنتيجة إيجابية، وستكون المباراة صعبة على كلا الفريقين، لكن باريس سان جيرمان لديه الأفضلية في الفوز بالمباراة.