الليلة.. الأهلي يواجه سموحة في الدوري

يخوض في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية أمام سموحة، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر إلى الفوز في هذه المباراة، من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب، حيث يدخل هذه المباراة محتلا المركز الأول مناصفة مع فريق بيراميدز، ولكن الأخير لعب مباراة أكثر من المارد الأحمر.

الأهلي يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات، وهو نفس عدد رصيد بيراميدز الذي لعب 6 مباريات.

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: ديانج، كوكا، السولية، مروان، افشة، امام عاشور، حسين الشحات، احمد عبد القادر.

خط الهجوم: زعلوك، صلاح محسن.

أما سموحة فيدخل المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، تدفعه في مركز أكثر تقدما بجدول الترتيب، حيث يحتل الفريق السكندري المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط فقط.