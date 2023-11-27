علي مهران ينادي بمشروع جديد يترأسه فريد زهران

قدم على مهران أمين شباب حزب العدل ومنسق لجنة العمل الجماهيرى لحملة فريد زهران، الشكر لأهالي شرشابة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية على حسن الاستقبال.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للمرشح: كنت اتمنى كلامي يكون عن انجازات ووطن متقدم لكن للأسف ليس هذا هو الحال.

من أجل ذلك أتينا نسعى لمسار جديد لوطن ومواطن يستحق حياة أفضل ويجب أن نكون معا للتغيير.

وأكد أن “معا للتغيير” ليس شعارا لرئيس يحكم بشخصه ولكن لمؤسسات الدولة كاملة، ونادى بمشروع جديد يترأسه فريد زهران.

وقال مهران: نقدم لكم بديلا مدنيا ديمقراطيا بشكل سلمي وآمن، تواجدنا اليوم بشرشابة ليس الأول ولا الأخير لأننا نسعى أن يكون كل مواطن مصرى صوته مسموع، ولديه الحق فى صحة ومعيشه وتعليم ورعاية، وهذا اهتمامنا فى برنامجنا بجميع محاوره.

وأضاف: نضمن لكم حقوقكم وواجبنا تجاهكم اننا نعرفكم بينا وأن وعودنا لكم ليست مجرد كلام.



واختتم قائلا: أدعوكم لقراءة البرنامج الانتخابي الذي عمل عليه نخبة من حاملي الماجيستير والدكتوراة في جميع المجالات.



أذكركم باختيار فريد زهران رمز الشمس رقم 2 رئيسا لجمهورية مصر العربية.