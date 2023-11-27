شؤون الأسرى: مصر بلدنا الثاني.. ولها دور كبير ومشرف تجاه القضية الفلسطينية

قال ثائر شريتح الناطق باسم شؤون الأسرى في فلسطين، إنّه يتمنى استمرار الهدنة لأن الظروف الحياتية والإنسانية والصحية في قطاع غزة مأساوية وحتى يستطيع السكان التغلب عن كل ما نتج عن هذه الحرب ولو بشكل مؤقت.

وأضاف في مداخة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية مروة فهمي مقدمة برنامج "منتصف النهار": "هناك عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي، فإن كل مفاوضات تتعلق بالتهدئة والهدنة سيكون له مردود إيجابي على الأسرى، ونأمل تمديد الهدنة واستقبال المزيد من أسرانا وأسيراتنا أحرارا من هذا الاحتلال".

وتابع الناطق باسم شؤون الأسرى في فلسطين، أنّ مكانة مصر كبيرة ودورها مشرف تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر هي العمق العربي الحقيقي لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، موضحًا: "ننظر إلى مصر بأنها بلدنا الثاني، ومصر لها قيمتها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ودورها تجاهنا ليس غريبا علينا".