90 ملخصًا بحثيًا و28 ملصقًا علميًا يتنافسون بالمؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا بصيدلة القناة

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا والبحوث، اليوم الإثنين، الذي نظمته كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس تحت عنوان «نحو آفاق جديدة في البحث العلمي الصيدلي 3»، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

جاء ذلك تحت إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة دينا ابوالمعاطي عميد كلية الصيدلة، وإشراف تنفيذي الدكتورة أماني كمال وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة راندا علي مقرر المؤتمر، وحضره الدكتورة غادة حداد عميد بالقطاع الطبي والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ووكيل كلية الصيدلة السابق، وشارك به العديد من الباحثين وطلاب الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة في كلمته بالمؤتمر أن جامعة القناة تسعى لتحسين المخرجات الأكاديمية والبحثية، من خلال عقد المؤتمرات لربط البحث العلمي بالصناعة والتطبيق على احتياجات المجتمع المختلفة في مجال الرعاية الصحية، موضحا أن مؤتمر اليوم يشكل منصة للتفاعل والتحاور حول آخر التطورات العلمية في مجال الصيدلة، مما يعزز التقارب الأكاديمي، ويعين على توجيه الجهود نحو تحسين الرعاية الصحية وتطوير الصناعة الدوائية في مصر.

كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هذا المؤتمر يسعى إلى متابعة آخر التطورات العلمية في مجالات التصنيع الدوائي، وإلقاء الضوء على آخر المستحدثات في مجال الصيدلة السريرية "Clinical Pharmacy"، حيث إنها من الأدوات الفاعلة الحديثة في التعامل مع الأمراض المختلفة، وعلى رأسها أمراض الأورام.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر يعد منصة فريدة لتبادل الخبرات، وتحسين المهارات البحثية والتطبيقية، ومناسبة قيمة لتبادل الأفكار والتجارب البحثية، ورفع مستوى التواصل العلمي بين أفراد المجتمع الأكاديمي.

بينما أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة في كلمتها إلى أن الكلية تحرص على مواكبة الاتجاهات العالمية في البحث العلمي، ولعل المؤتمرات من أكثر المجالات التي تبرز الجديد في الفكر والثقافة، موضحة أن قطاع الدراسات العليا بالكلية يسعى إلى إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين والطلاب، للتحاور والتواصل وتبادل رؤى التحديث والتطوير في شتى مجالات البحث الجديدة في العلوم الصيدلانية بمصر.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة أماني كمال وكيل الكلية أن فعاليات المؤتمر تتضمن مجموعة متنوعة من الموضوعات الرائدة في مجالات الدراسات العليا والبحوث الصيدلانية، مشيرة الى أن المؤتمر ضم 90 ملخص بحثي، و٢٨ ملصق علمي تسلط الضوء على إسهامات علماء متخصصين من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى المحاضرات المختلفة التي تعزز تنوع المعرفة، وتوفر للمشاركين فرصا لاكتساب مهارات متنوعة في مجالات الصيدلة وتتيح للمشاركين التفاعل مع الخبراء والتعلم من تجاربهم.

وقد شهد المؤتمر أكثر من محاضرة علمية منها " دليل الصيدلي السريع لبنك المعرفة المصري"

وحاضر فيها الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ومحاضرة أخرى بعنوان " طرق مختلفة للكشف عن المواد النشطة البيولوجية الطبيعية من مصادر مختلفة " حاضرت فيها الدكتورة مروة عزب أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة، ومحاضرة للدكتور مصطفى ابو السعود أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة.

وعلى هامش المؤتمر- تفقد نائب رئيس الجامعة معرض مستحضرات التجميل بكلية الصيدلة.

وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة منها:-

• تعزيز فرص التعاون البحثي بين الباحثين المشاركين من مختلف الجامعات، بهدف تعزيز التبادل العلمي وتطوير المجال الصيدلاني.

• دعم البحوث الابتكارية التي تسهم في تقديم حلًا للتحديات الصحية الحديثة، وتعزيز التقنيات والأساليب.

• توجيه البحوث نحو التطبيقات العملية التي يمكن أن تسهم في تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الفعالية في استخدام الأدوية.

• دعم الأبحاث التي تستكشف تأثير التحول الرقمي على مجال الصيدلة، وكيفية تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات الصحية.