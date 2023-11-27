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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تطلق المرحلة الثانية من الدورات التدريبية لبرنامج نشر ثقافة العمل الحر

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نظم مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بجامعة الفيوم، المرحلة الثانية من (الدورات التدريبية لبرنامج نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال) التي تستمر خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٩ نوفمبر  ٢٠٢٣.

قام على تنفيذ الدورة الدكتورة وفاء يسري، مدير المركز، وأشرف درويش مدير عام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وحاضر خلالها  مصطفى أحمد هلال مسؤول التمويل المتناهي الصغر وتنمية المجتمع ومدرب ريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور عدد من الطلاب، والعاملات بالخدمات المعاونة، وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية بالجامعة.

تناول مصطفى هلال خلال اللقاء عددًا من المحاور والمفاهيم التي تتعلق بإقامة المشروعات، شملت تحديد فكرة المشروع، والفرق بين أنواع المشروعات التجارية والصناعية والخدمية والإنتاج الحيواني، والمنتجات التي سيتم تقديمها، والتعرف على متطلبات وإحتياجات سوق العمل وتحديد طرق التسويق والترويج، وكذلك حساب المصروفات وتكلفة التصنيع والمواد الخام والعمالة والأرباح، وكذلك التعرف على الخبرات والمهارات اللازمة للبدء في المشروعات لكي يحقق المشروع العائد المطلوب، وما يعرف بالميزة التنافسية وخطة المبيعات والمساهمة الذاتية في تمويل المشروع والجهات التمويلية المتاحة والمفاضلة بينهم من حيث التسهيلات المالية المقدمة، وذلك بهدف تحسين مستوى الدخل وتحقيق مستوى معيشي.

كما ناقش مراحل تنفيذ المشروع من حيث تحديد ومعرفة القدرات، والفكرة،  وخطط العمل والمهارات الفنية والإدارية، وإختيار مكان المشروع والترخيص والتمويل، والتجربة والافتتاح، مرورًا بالترويج والتسويق وصولا إلى البيع.

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جامعة الفيوم المرحلة الثانية من الدورات التدريبية برنامج نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال الفيوم ندوة