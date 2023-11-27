وكيل تعليم الفيوم تشهد البطولة الإقليمية بمسابقة أوائل الطلبة لمدارس التربية الخاصة

نظمت الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، البطولة الإقليمية لشمال ووسط الصعيد مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التربية الخاصة - سمعي وفكري وبصري (بنين وبنات) بمحافظة الفيوم بقاعة مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

شارك فى البطولة محافظات شمال ووسط الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - الوادي الجديد - اسيوط).

وشارك في مسابقة أوائل الطلبة طلاب مدارس التربية الخاصة (سمعي - بصري - فكري) على مستوى محافظات شمال ووسط الصعيد.

بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، والأستاذ مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، والدكتورة ياسمين محمد محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومديري المدارس، وممثلي التربية الخاصة للمحافظات المشاركة.

وشارك فريق من مدارس التربية الخاصة بمحافظة الفيوم ، بتقديم عدد من الفقرات الاستعراضية في افتتاحية المسابقة.

وجرى إعلان نتيجة المسابقة ، حيث حققت محافظة الفيوم مركز أول فكري، ومركز أول بصري على مستوى محافظات شمال ووسط الصعيد.

وحققت محافظة المنيا مركز أول سمعي على مستوى البطولة، وحققت الفيوم مركز خامس سمعي على مستوى شمال ووسط الصعيد.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وقدمت رساله شكر وتقدير وترحيب بالمحافظات المشاركة في البطولة، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة، وجميع المشاركين والمشرفين، على مسابقة أوائل الطلبة وظهورها بالشكل المميز والذي يليق بمحافظة الفيوم.

كما قدمت وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للتربية الخاصة بالمديرية، ومدرسة التربية الفكرية بالفيوم ومدرسة النور للمكفوفين، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مركز أول (سمعي وفكري )على مستوى محافظات شمال ووسط الصعيد.

ويأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

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