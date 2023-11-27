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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تظاهرة حب خلال استقبال محافظ جنوب سيناء بعد حصوله على الدكتوراه

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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استقبلت جميع القيادات التنفيذية ومديري عموم المديريات وممثلو الوزارات والجهات المعاونة لمحافظة جنوب سيناء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجميع العاملين بالمحافظة ولفيف من أهالي مدينة طور سيناء المحافظ اللواء خالد فودة أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، استقبالاً حافلاً حاملين الورود ومرددين اجمل عبارات التهاني؛ وذلك بمناسبة حصوله اللواء على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف بعنوان " الفلسفة في الإستراتيجية القومية... التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، والتي تمت مناقشتها أمس من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال و ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء .

جرت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ
وقد أجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فودة وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق.

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- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء دكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية التنمية الشاملة بسيناء