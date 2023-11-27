أسرة محمد حسنين هيكل تُهدى مكتبة الاسكندرية 4000 كتاب

تلقت مكتبة الإسكندرية إهداءً هامًا وضخمًا من أسرة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، حيث تم نقل مكتبته الشخصية إلى داخل مكتبة الإسكندرية.

وقام فريق عمل من المكتبة بعمل محاكاة لوضع الكتب والمكتبة كما هي الأجواء بشقته في الدقي، وتدشين أول معرض وثائقي للراحل، حيث تم وضع حوالي 4000 كتاب على أرفف المعرض تضم إصداراته في طبعاتها المختلفة، وكتبًا أخرى تتنوع ما بين حقول الأدب والتراث والسياسية والاقتصاد والفنون.

يعد هيكل أحد أكثر الصحفيين والسياسيين المؤثرين في مصر، وقد عُرف بقربه الشديد من الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، وولد هيكل في سبتمبرعام 1923، في إحدى قرى محافظة القليوبية، شمالي مصر.