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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أسرة محمد حسنين هيكل تُهدى مكتبة الاسكندرية 4000 كتاب

مكتبة محمد حسنين
مكتبة محمد حسنين هيكل
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تلقت مكتبة الإسكندرية إهداءً هامًا وضخمًا من أسرة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، حيث تم نقل مكتبته الشخصية إلى داخل مكتبة الإسكندرية.

 وقام فريق عمل من المكتبة بعمل محاكاة لوضع الكتب والمكتبة كما هي الأجواء بشقته في الدقي، وتدشين أول معرض وثائقي للراحل، حيث تم وضع حوالي 4000 كتاب على أرفف المعرض تضم إصداراته في طبعاتها المختلفة، وكتبًا أخرى تتنوع ما بين حقول الأدب والتراث والسياسية والاقتصاد والفنون.

يعد هيكل أحد أكثر الصحفيين والسياسيين المؤثرين في مصر، وقد عُرف بقربه الشديد من الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، وولد هيكل في سبتمبرعام 1923، في إحدى قرى محافظة القليوبية، شمالي مصر.

 

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محمد حسنين هيكل مكتبة الإسكندرية الزعيم جمال عبد الناصر مكتبة هيكل