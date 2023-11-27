قرارات من النيابة حول مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث بأكتوبر

باشرت النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم بنطاق قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة وصرحت بدفن المتوفى.

البداية بورود بلاغ إلي قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة مفادة وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بطريق الفيوم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.