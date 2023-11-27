"كان نشيط وبيضحك".. شريف منير يروي اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز

روى الفنان شريف منير اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "Mbc مصر"، أثناء تصوير مسلسل "بقينا اتنين".

وقال شريف منير: "كان عندنا تصوير في أكتوبر، كان موجود وفي حالة نفسية كويسة ونشيط وبيضحك ويهزر وفي أوج تألقه، كان فيه مشهد بعمله أنا وطارق عبد العزيز اتعمل مرة المخرج قال عايزين نعمله مرة كمان".

وتابع: “فوجئت شوفت طارق لونه بيروح وبعدين سند رأسه عليا قال لي: ”مش قادر" ولقيت وشه أصفر وبعدين أبيض وبدأ يتلج ويروح مننا فنزلناه على الأرض وقعدت أحاول ادلك له قلبه وقتها كانت عينه بتزيغ لفوق وبعدين وقف نبض القلب".

وأردف منير حديثه قائلًا: "روحنا بطارق عبد العزيز لما القلب وقف على مستشفى الشيخ زايد ولما روحنا هناك المستشفى كان هناك طقم طبي عبقري ومحترم جدًا وجابوا جهاز صدمات القلب و9 دكاترة حاولوا معاه وبعدين قالولنا هو جاي متوفي".

واختتم: "أنا حسيت إن الدنيا دي متستاهلش حاجة، أول مرة في حياتي أشوف حد روحه بتطلع وأنا مهزوز ومش مصدق".

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، مروة عبدالمنعم، وآخرين وكان من المقرر عرضه على قناة ON يوم 2 ديسمبر القادم.