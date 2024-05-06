مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح يرصد حركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن المعبر يعمل بكامل طاقته منذ ساعات الصباح الأولى وعلى مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف الموجودة فيه تستقبل عددا من المصابين من الجانب الآخر لتلقي أشكال الرعاية الطبية كافة، من خلال الأطقم الطبية المتواجدة في معبر رفح، ومن ثم يتم التعامل معها.

وأضاف "المطعني"، مع الإعلامي حساني بشير "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة لحركة الشاحنات على مدار اليوم، في ساعات الصباح الأولى، دخلت بعض الشاحنات متوجهة إلى منطقة العوجة، وبلغ هذا العدد قرابة 68 شاحنة مساعدات كبيرة تحمل الكثير من المواد الإغاثية والطبية، وتظل هذه المساعدات في المنطقة لعدد من الساعات حتى تتم عمليات التدقيق والمراجعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يضع الاحتلال العراقيل لإبطاء عملية إدخال المساعدات".

وتابع: "في هذا السياق، تعمل مصر على قدم وساق لإدخال مزيد من المساعدات عن طريق الضغط على الدول المعنية للضغط على دولة الاحتلال للسماح بإدخال المزيد من المساعدات وإزالة كل العراقيل لدخول هذه المساعدات لقطاع غزة".