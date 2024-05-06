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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية منتصف تعاملات اليوم الإثنين 6 مايو 2024

اسعار العملات
اسعار العملات
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تستعرض “ البوابة نيوز” أسعار الدولار و العملات الأجنبية منتصف  تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2024، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.37 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.

 ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.37 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
59.98 جنيه للشراء.

60.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
12.76 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
154.96 جنيه للشراء.

156.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
13.05 جنيه للشراء.

13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري
12.15 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

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