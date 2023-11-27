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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"غنيم" يستقبل وزير العمل في مستهل زيارته لمحافظة بني سويف

جانب من استقبال محافظ
جانب من استقبال محافظ بني سويف وزير العمل
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بنى سويف، وزير العمل حسن شحاتة، في مستهل زيارته للمحافظة، اليوم الاثنين، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمديرية

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة، توجه الوزير والمحافظ لمركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل لحضور فعاليات تسليم  شهادات إتمام الدورات التدريبية لعدد من الفتيات ممن تم تأهيلهن وتدريبهن على المهن والحرف بمعرفة مديرية العمل وفي مراكز التدريب التابعة لها، بجانب تفقد بعض المصانع بمنطقة الصناعات المتوسطة التابعة لجهاز مدينة بني سويف بشرق النيل، لتختتم الزيارة بحضور ندوة تثقيفية بجامعة النهضة شرق النيل، عن السلامة والصحة المهنية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ندوة تثقيفية وزير العمل حسن شحاته تدريب السلامة والصحة المهنية