شكري: وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بضغط دولي

قال وزير الخارجية، سامح شكري، وقف إطلاق الـنار في غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي، حسبما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

ويشارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين فى المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط فى مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية سوف تجتمع خلال تواجدها في برشلونة مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية-الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركتها في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد تحت عنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين-غزة والمنطقة"