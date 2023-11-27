من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": التنمية لن تتحقق في المنطقة في ظل وجود التوترات

قال برتران بيزانسنو، المستشار في الحكومة الفرنسية، والمبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط، إنه لا يتفق مع فكرة اصطفاف فرنسا مع السياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيروش كان على حق تمامًا في إدانة الهجمات التي أدت لسقوط عدد كبير من الضحايا سواء من الأطفال أو النساء أو كبار السن أو المدنيين بشكل عام.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن سقوط عدد كبير من الضحايا في فلسطين أمر لا يمكن قبوله، مشيرًا إلى أن الرأي العام في المنطقة تفاعل بقوة مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البداية، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في رؤية موقف فرنسا في المنطقة.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي أدان بشكل فعال الهجمات التي استهدفت المستشفيات وطالب بوقف إطلاق النار، والعمل على حل سياسي قائم على حل الدولتين، مشيرًا إلى أن فرنسا ستكون حاضرة بأفكار ومواقفها في حل الأزمة الفلسطينية بشكل عادل.

وتابع أن هذه الأزمة رغم أنها مروعة إلا أنها طرحت القضية الفلسطينية بقوة ومنعت تهميشها، مشيرًا إلى أن التنمية لن تتحقق في المنطقة في ظل وجود التوترات ويجب الاستفادة من الأزمة الحالية لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.