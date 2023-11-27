بتكلفة إجمالية 14.1مليار جنيه.. تنفيذ 177 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة في عهد السيسي

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شهدت المحافظة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات عديدة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشارت بلبع، أن البحيرة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياة الشرب بمدن ومراكز المحافظة وذلك إتساقاً مع توجه الدولة المصرية لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصةً فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي.

وقالت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى شهد منذ 2014حتى الآن تنفيذ 177 مشروع بإجمالي تكلفة بلغت14.1مليار جنيه، تمثلت في (97 مشروع صرف صحي بتكلفه 6.4 مليار جنية و80 مشروع مياه شرب بتكلفه 7.7مليار جنيه)، حيث تم تنفيذ 69 مشروع صرف صحي و جارى العمل بـ 73مشروع بتكلفة 10.3 مليار جنيه ) وكذا تنفيذ 28 مشروع مياه شرب وجارى العمل بـ 7مشاريع بتكلفه 3.8 مليار جنيه.