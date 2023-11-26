ندى ثابت: مبادرة منتدى شباب العالم تهدف إلى نشر السلام

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إعلان إدارة منتدى شباب العالم، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان: "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، والتي تهدف لتعزيز الأمان والسلام، وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وتوحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي في جميع أنحاء العالم.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المبادرة تأتي في توقيت هام للغاية، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة والمتعددة، والجرائم والمجازر الدموية التي تمارس ضد المدنيين الأبرياء، والأزمات والكوارث الإنسانية غير المسبوقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المبادرة تؤكد الدور المحوري الهام الذي يلعبه منتدى شباب العالم، لإعلاء مبادئ السلام، ونشر قيم التسامح، ودعم ضحايا الحروب والنزاعات، وتابعت: "المبادرة إنسانية تهدف إلى نشر السلام، وخطوة تكاملية مع الدور الكبير والمحوري الذي تلعبه الدولة المصرية لنشر السلام، وإنهاء معاناة الأبرياء في ظل الصراع الدائر في قطاع غزة".

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والحفاظ على حقوقه المشروعة، مشيدة بدورها المحوري في نجاح الهدنة المؤقتة بغزة، وتقديم كافة المساعدات والدعم الإنساني للأشقاء في فلسطين.