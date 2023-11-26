باحثة بمرصد الأزهر: 17 ألف سيدة فلسطينية يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب في معتقل الاحتلال

قالت الدكتورة فطيمة عبدالحميد، الباحثة بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة اشكال العنف والقتل على يد محتل غاشم، يضرب بكل القيم الإنسانية عرض الحائط، لافتة إلى أن الاحتلال يستخدم ابشع أنواع التعذيب والتنكيل ضد المجتمع الفلسطينى والذى تعتبر المرأة جزء رئيسي منه.

وتابعت الباحثة بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "3500 شهيدة فلسطينية قتلت على يد الاحتلال خلال الأحداث الأخيرة، وهذه الأرقام قابلة للزيادة، وأيضا منذ عام 2018 حسب التقارير الصادرة العالمية تم اعتقال 140 سيدة، وكذلك 6 شهيدات من السيدات منهم طفلة عمرها 8 أشهر، وسط صمت عالمى على هذه الجرائم".

واستكمل: "فى عام 2020 تم اعتقال 184 سيدة، وما زلن فى المعنقلات، واستشهد 48 سيدة، وكذلك فى 2022 تم اعتقال 130 سيدة واستشهاد عدد منهم شيرين ابو عاقلة، وكذلك يوجد 17 إمراة فى المعتقلات منذ العام 1967، ويتعرض لكل اشكال التعذيب منها الحرمان من الطعام والتعذيب الجسدى، والتحرش والضرب والسب".

