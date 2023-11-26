مدرب الزمالك يرفض منح اللاعبين راحة بعد الفوز على أبوسليم الليبي

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الاثنين، بعد الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء فيوتشر ، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، و المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط .

وبذلك يتصدر فريق ساجراد الأنجولي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد نهاية مباريات الجولة الأولي، والزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وأبوسليم الليبي ثالثا بدون رصيد، وسوار الغيني رابعا بدون نقاط .