القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو آيس في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بحوزتهما كيلو آيس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.
ووردت معلومات إلي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما كيلو من جوهر مخدر الآيس وجري اقتيادهما إلي ديوان القسم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.