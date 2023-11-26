القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو آيس في بولاق الدكرور

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من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط في حواره لـ"القاهرة الإخبارية": أوروبا لم تركز على خطر عدم تسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.. وما حدث في مستشفيات غزة يتعارض مع القوانين الدولية