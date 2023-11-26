مصرع شخص سقط من أعلى منزله خلال فك تندة حديدية بالدقهلية

لفظ شخص أنفاسه متأثرا بإصابته بنزيف فى المخ وذلك بعد سقوطه من أعلى منزله بقرية سلكا مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال قيامه بفك تندة حديدية وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مامور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "عبدالعظيم.ع.م.ا"، 55 عاما، موظف بشركة الكهرباء ومقيم قرية سلكا دائرة المركز مصابا بجرح قطعي بالجبهة ونزيف بالمخ"ادعاء سقوط من علو" وتوفي عقب وصوله.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال نجله،25 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بذات القرية قرر انه حال قيام والده بفك تنده حديدية بالطابق الثاني بالمنزل سكنهما اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابة بنزيف حاد بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12132 إداري مركز شرطة المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.