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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كواليس الفوز الأول للزمالك في دور المجموعات للكونفدرالية.. صور

أوباما لاعب الزمالك
أوباما لاعب الزمالك
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حقق فريق الكرة الأول بالزمالك، فوزا صعبا على حساب فريق أبوسليم الليبي، وذلك في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لقطة من المباراة

جاء اللقاء متوسط المستوى فنيا وانتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي 0-0، وفي الشوط الثاني خطف الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة بهدف في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب يوسف أوباما . 

لقطة من المباراة

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد برج العرب، بالفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وطالبت الجماهير من اللاعبين والجهاز الفني مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، والفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لقطة من المباراة


وفي نفس الوقت احتفل لاعبو الفريق الأبيض بيوسف أوباما لاعب الزمالك بعد تسجيله لهدف الفوز في لقاء اليوم أمام بطل ليبيا.

لقطة من المباراة

وبذلك يتصدر فريق ساجراد الأنجولي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد نهاية مباريات الجولة الأولي، والزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وأبوسليم الليبي ثالثا بدون رصيد، وسوار الغيني رابعا بدون نقاط .

الزمالك أبوسليم الليبي كأس الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى