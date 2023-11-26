عميد كلية اللاهوت الإنجيلية: أشعر باطمئنان على العمل المسكوني في كلياتنا

شارك الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة، في لقاء يوم رياضي لطلاب كليات اللاهوت في مصر.

استضافت الكُلّيّة الإكليريكيّة للأقباط الكاثوليك في المعادي اليوم الرياضي، برِئاسة الأب بيشوي رسمي، عميد الكُلّيّة، بمشاركة كُلّيّات ومعاهد اللّاهوت في مصر، وذلك ضمن أنشطة "رابطة كُلّيّات ومعاهد اللّاهوت في الشّرق الأوسط. A. T. I. M. E"، وجاء شعار ذلك الحدث المهم: "ليكونوا واحدًا". انطلاقًا من صلاة يسوع الكهنوتيّة "احْفَظْهُمْ فِي اسْمِكَ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي، لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ وَاحِدٌ" (يو 17: 11).

شارك في اللقاء بالحضور الأنبا ميخائيل عن كُلّيّات اللّاهوت في الأنبا رويس، للأقباط الأرثوذكس، الأب اندراوس فهمي" عميد كُلّيّة اللّاهوت للأقباط الكاثوليك في السكاكيني، والأب ياكوبوس الأنبا بيشوي المشرف الروحيّ للقسم النهاريّ بدفي الأنبا رويس، كذلك الدكتور جرجس صالح، الأمين العام الشرفيّ لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتور اسحق عجبان، الدكتور مايكل أدور، والقس الدكتور شريف صلاح عن كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة.

افتتح اليوم بالصلاة؛ ورحبَ الأب بيشوي رسمي بالحضور، مُعبرًا عن مدى سعادته بروح الوحدة الّتي تُعاش بين الجميع. وألقى القس الدكتور صموئيل رزفي كلمةً روحيّة عبّر فيها عن أهمية هذا الحدث الهام، والاتحاد الذي يجمع الروابط الأخوية التي تجمع كليات اللاهوت في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاتحاد وتلك الصداقة تفرح القلب. عندما نشترك معًا في وحدة الصلاة بعضنا لأجل بعض، ونشترك في تكوين الصداقات المتعددة ملتقين في الرب من خلال عبادتنا وإيماننا بالثالوث المقدس وحدة واحدة. ومشاركتنا في الحوار والشركة الرياضية من خلال الأنشطة والألعاب.

ثمَّ بدأت فعاليّات اليوم الرياضيّ؛ وعم اليوم جو من الفرح والأخوّة والمحبة والروح المسكونية، واُختُتِمَ اليوم بالصلاةِ وتسليم الهدايا التذكاريّة.

