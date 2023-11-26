بروفة اصطفاف لـ 290 معدة وسيارة استعدادًا للتعامل مع الأمطار والسيول بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافى بتفقد بروفة اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية والجهات الخدمية من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية بمدينة أسوان الجديدة، استعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

وذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات، والمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة هانى محمد عبدالوهاب، وعضوية السيد سباعى، والمهندس ريمون راجح.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإصطفاف وصلت إلى 290 معدة وسيارة منها 147 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، وأيضًا 62 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، فضلًا عن 8 سيارات إسعاف، مؤكدًا على أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

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