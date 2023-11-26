برلماني يطالب بتوثيق موقف الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين

طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بتوثيق اللحظات الفارقة في عمر الوطن، وعلى رأسها ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمله مالم تتحمله الجبال، حينما رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ورفضه تفريغ القضية الفلسطينية، وإن دل ذلك فإنما يدل على وطنية وشجاعة هذا القائد العربي الشهم الشجاع.

وأضاف “عبد العزيز”، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأنه على الجهات الوطنية المعنية إنتاج أفلام وأعمال درامية ثوثق هذه القيم التاريخية الوطنية التي رسخها الرئيس وسار عليها لتكون عبرة وأجيال للمستقبل.

وتابع عبد العزيز: إن التاريخ لن ينسى قرار الرئيس جمال عبدالناصر في يوليو 1956 بتأميم قناة السويس ولن ينسي قرار الرئيس السادات في حرب اكتوبر 1973 ودونهم في صفحة العظماء ، ولم ولن ننسي الموقف المصري الثابت الرافض لتفريغ القضية الفلسطينية برفض التهجير الذي اتخذه البطل المصري السيسي أكتوبر 2023.

ولفت عبد العزيز، أن التاريخ المصري زاخر بالمواقف الوطنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهو ما أكده الرئيس السيسي في قراره التاريخي في فترة من أحلك الظروف.