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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جيبوتي

الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
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توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد إلى جيبوتي في زيارة رسمية.
وأصدر مجلس السيادة السوداني، بيانا أوضح فيه أن البرهان سيعقد، مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتناول مجريات وتطورات الأوضاع في السودان جراء تداعيات تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة السودانية، وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات بين البلدين، وإستعراض القضايا ذات الإهتمام المشترك. 
وأضاف البيان، أن وفد البرهان إلى جيبوتي يضم كل من السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف، ومدير جهاز المخابرات العامة السودانية الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

يذكر أن الفريق عبد الفتاح البرهان، زار كينيا وإثيوبيا، قبل أسبوع في إطار مساعي التوصل إلى حل للأزمة السودانية المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي، بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع.

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