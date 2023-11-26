ألمانيا تشعر بالارتياح لإفراج حماس عن 4 من مواطنيها

عبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن "ارتياح" بلادها لإطلاق حركة "حماس" سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان إسرائيليين.

وكتبت "بيربوك" عبر منصة "إكس" المعروفة باسم "تويتر سابقًا": "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى حماس، نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبًا".

وبدأت، أمس، عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بعد تأخير دام ساعات في حين، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المُحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، كما كان مُقررًا لها.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينيًا، بعد أنّ أفرجت حركة "حماس" عن دفعة ثانية من المحتجزين في غزة، بموجب اتفاق الهدنة.