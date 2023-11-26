جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على مايوركا.. ويعيده للصراع على لقب الليجا

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات، بعد أن فاز على ضيفه ريال مايوركا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "سيفتياس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز هدف فوز أتلتيكو مدريد في المباراة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي سجل هدفه السادس هذا الموسم في الدوري الإسباني، من رأسية رائعة في الدقيقة 64.

وحاول مايوركا تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن محاولات الفريق الضيوف باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

بهذا الفوز، يقفز أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة الرابع، فيما يتجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة التاسعة في المركز السابع عشر.

