ضياء رشوان: مصر تبذل جهودا كبيرة لمد الهدنة في غزة لفترات أخرى

أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر نجحت في إتمام استئناف عملية إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين في قطاع غزة بعد التعثر.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر تبذل جهودا كبيرة لـ مد الهدنة الإنسانية الجارية الآن لفترات أخرى".

وأضاف : "حركة حماس أعلنت استجابتها للمجهودات المصرية المقدرة، ووافقت على استئناف عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".

وواصل رشوان، حديثه: "وصل إلى شمال غزة ما يتخطى الـ 70 شاحنة حتى الآن، وشمال غزة أكثر مناطق القطاع التي تحتاج إلى المساعدات؛ لأنها الأكثر تضررا".

ونوه بأنه: "وفقا لاتفاق الهدنة؛ ستدخل المساعدات الإنسانية لكل مناطق القطاع، ولا تفرقة بين الشمال والجنوب".