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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الألماني يصل إسرائيل غدا

فرانك فالتر شتاينماير
فرانك فالتر شتاينماير
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يقوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بزيارة إلى إسرائيل يوم غد الأحد، يقوم خلالها بجولة في المستوطنات الجنوبية القريبة من غزة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شتاينماير يصل إسرائيل غدا حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

غزة الرئيس الألماني زيارة إسرائيل