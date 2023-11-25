الرئيس الألماني يصل إسرائيل غدا

يقوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بزيارة إلى إسرائيل يوم غد الأحد، يقوم خلالها بجولة في المستوطنات الجنوبية القريبة من غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شتاينماير يصل إسرائيل غدا حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ورئيس الكنيست أمير أوحانا.