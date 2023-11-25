شاهد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق شريف رمزي

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في شقيق الفنان شريف رمزي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
ورصدت عدسة البوابة نيوز توافد عدد كبير من الفنانين والفنانات لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان شريف رمزي من بينهم الفنان تامر حسني وعائلة الشريف والفنان محمد حماقي الفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد والفنانة يسرا اللوزي وكريم فهمي ودينا وزينة وشري عادل.
كان الفنان شريف رمزي قد شيع جثمان شقيقه صلاح رمزى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء الماضي.
يشار الى ان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له.