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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يحفز اللاعبين للفوز على أبوسليم الليبي بالكونفدرالية

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
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عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي مساء اليوم السبت الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.  


وحرص معتمد جمال على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل ليبيا، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط .


وطالب القائم بأعمال المدير الفني للفريق اللاعبين بضرورة أن تكون بداية الزمالك قوية في دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، وحذر معتمد جمال اللاعبين من الاستهتار بالمنافس .

ويستضيف فريق الزمالك ،  أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال الزمالك أبوسليم الليبي أيمن مصطفى