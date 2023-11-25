مانشستر سيتي الضحية المفضلة للفرعون محمد صلاح

بات فريق مانشستر سيتي، الضحية المفضلة بالنسبة إلى النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، وذلك بعد مساهمته في تعادل الفريقين في المباراة، التي جمعت بينهما اليوم السبت في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وصنع محمد صلاح هدف تعادل الريدز أمام السيتي لزميله ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 80، بعدما كان مان سيتي متقدمًا بهدف سجله الهداف النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 27.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بهدف لمثله، لتنتهي قمة البريميرليج، التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بحصول كل فريق على نقطة.

وأسهم صلاح في تعادل الحمر أمام السماوي، ليرفع رصيده من الأهداف التي أسهم بها أمام مانشستر سيتي إلى 17 هدفًا.

وسجل الفرعون المصري 11 هدفًا في شباك مان سيتي منذ انضمامه لفريق ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي.

وبصناعه لهدف اليوم، وصل محمد صلاح إلى التمريرة الحاسمة رقم 6 أمام مانشستر سيتي، الذي أصبح أكثر فريق تهتز شباكه في الدوري الإنجليزي الممتاز من مساهمات نجم منتخب مصر التهديفية ما بين التسجيل والصناعة.

ويأتي فريق مانشستر يونايتد، ثانيًا في قائمة الفرق الأكثر استقبالًا للأهداف من مشاركات محمد صلاح التهديفية، وذلك برصيد 16 هدفًا، بواقع تسجيل 12 هدفًا وصناعة 4 آخرين.

كما بات مانشستر سيتي، أكثر الفرق التي استقبلت أهدافًا من المشاركات التهديفية لقائد المنتخب الوطني محمد صلاح طوال مسيرته الكروية.

وينافس محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع هالاند، حيث يحتل نجم الريدز وصافة القائمة برصيد 10 أهداف، في المقابل يعتلي هالاند الصدارة بـ14 هدفًا بهدفه في شباك ليفربول في مواجهة اليوم السبت.