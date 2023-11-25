حصيلة 3 أسابيع.. إزالة 1148 حالة تعد على الأراضي الزراعية في القليوبية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة 32 حالة تعد بمركز ومدينة الخانكة عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة 4000 متر في قرية القلج مركز ومدينة الخانكة.

وصرح محافظ القليوبية بأن الحملة المُكبرة لإزالة جميع صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ انطلاقها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم السبت 25 نوفمبر من إزالة عدد 1148 حالة على مساحة 72 فدانا و4 قراريط و10 أسهم، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و519 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 66609م2 بإجمالي 1667 حالة ( مباني/زراعة) وتم تحرير 501 محضر للمخالفين.

وأكدَّ الهجان خلال جولته الاستمرار في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.