ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 80 طربة حشيش و6000 قرص مخدر بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 80 طربة حشيش وكميات من الأفيون والأقراص المخدرة قبل ترويجها في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهمين وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، وطلبت تحريات مباحث مركز القناطر الخيرية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إخطار من مركز شرطة القناطر بضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات، حيث جرى ضبط الأول وبحوزته 45 طربة حشيش تزن 4،500 كيلو جرام ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والثاني ضبط وبحوزته 20 طربة حشيش تزن 2 كيلو جرام و500 جرام افيون و6000 قرص مخدر لعقار "ترامادول وعدد من الطلقات ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبحوزة الثالث 15 طربة حشيش تزن 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بقيامهم بالاتجار وترويج المخدرات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،750،000 جنيه تقريبًا.