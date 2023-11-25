أكد دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يكون لمستشفيات بورسعيد دور كبير في استقبال مصابي غزة، ولذلك لا بد أن نقف على استعدادات مستشفى جامعة بورسعيد وإمكانياته لاستقبال حالات من المصابين في القطاع.

وزير التعليم العالي يستفسر عن تجهيزات مستشفى جامعة بورسعيد لاستقبال مصابي غزة



وأضاف، خلال افتتاحه عددا من المنشآت الجامعية الجديدة في جامعة بورسعيد يرافقه الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس الجامعة، أنه من الممكن خلال الفترة المقبلة الاستعانة بالمستشفيات الجامعية ومن بينها مستشفى بورسعيد، ولذلك لا بد من الوقوف على الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحالات، موجها حديثه لرئيس الجامعة: "محتاج أعرف تجهيزات المستشفى لاستقبال مصابي غزة".

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة بورسعيد، أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة سيجرى الانتهاء من تجهيزها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وافتتح وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بورسعيد عدد، من المنشآت الجامعية الجديدة وهي: 28 عيادات بمختلف التخصصات في مستشفى جامعة بورسعيد الجديد، ومركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار، والمبنى التكنولوجي المطور المقام والتوصيف بكلية الهندسة.