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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تايلاند: 20 مواطنا ما زالوا محتجزين في غزة

اثار الدمار في غزة
اثار الدمار في غزة
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قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، إنّ 20 مواطنا تايلانديا ما زالوا محتجزين في غزة، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية سراح 10 منهم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكدت الوزارة في بيانٍ أنّ التايلانديين الذين جرى إطلاق سراحهم من غزة، سيعودون إلى منازلهم، بعد أن يبقوا 48 ساعة في المستشفى.

وأعربت الحكومة الملكية التايلاندية عن شكرها لجميع الذين التمست منهم المساعدة في تأمين إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين الأوائل، ونأمل في أن يتم الاعتناء بجميع المحتجزين المتبقين، وأن يتم إطلاق سراحهم بأمان في أقرب فرصة.

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