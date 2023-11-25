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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا تسير ثاني رحلة خلال يومين لإجلاء مواطنيها من غزة

الطيران الروسي
الطيران الروسي
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قالت وزارة الطوارئ الروسية في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت، إنّ طائرة خاصة أعادت إلى موسكو 105 مواطنين روس جرى إجلاؤهم من غزة، وهي ثاني رحلة من نوعها خلال يومين، حسبما أفادت "رويترز".

وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تيليجرام، إنّ المجموعة، التي تضم 55 طفلًا، عادت إلى الوطن على متن طائرة مستأجرة من طراز إليوشن-76، وأعادت رحلة مماثلة وصلت في اليوم السابق 101 مواطن روسي.

وقال أحدث بيان للوزارة إنّ أكثر من 760 شخصًا جرى إجلاؤهم أعيدوا إلى روسيا، من بينهم أكثر من 360 طفلًا.

وأشاد الكرملين في وقت سابق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، ووصفه بأنه أول خبر سار منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال إنّ الهدنة الإنسانية هي السبيل الوحيد لتعزيز الجهود من أجل التوصل إلى تسوية مُستدامة.

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