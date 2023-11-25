قيادي بفتح: الاحتلال لن يستطيع كسر إرادة الفلسطينيين

قال ياسر أبو سيدو، نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح، إنّ إسرائيل عصابة إجرامية احتلت أرض الآخرين، ولن تستطيع كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وفي حديثه لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أضاف "أبو سيدو" أنّ الشعب الفلسطيني لم ولن يرفع الراية البيضاء؛ مُشيرًا إلى أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تستفد من التاريخ، واصفًا قناعتها بأن الآلة العسكرية هي الحل بـ"الغباء".

وأكد أنّ إسرائيل دولة أصابها الغرور، لأن حقيقة القتل البشع والإجرامي جرى كشفه، خصوصًا لدى أوروبا وظهرت صورة الاحتلال الحقيقية والهمجية في عواصم العالم.

شهد 2.3 مليون فلسطيني في غزة هدوءًا بعد 7 أسابيع من القصف الإسرائيلي المستمر، الذي أودى بحياة الآلاف، ودمر مساحات شاسعة من الأراضي بالأرض وطرد 3 أرباع السكان من منازلهم، كما صمت إطلاق الصواريخ من فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.