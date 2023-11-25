وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع السنغال في مختلف المجالات

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والسنغال في مختلف القطاعات والمجالات.

وقال الوزير التونسي خلال لقائه اليوم الجمعة مع راماتولاي با فاي بمناسبة انتهاء مهامها كسفيرة السنغال بتونس إن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التونسية السنغالية لها دور فى دفع التعاون المشترك بين البلدين.

بدورها، عبّرت السفيرة السنغالية عن بالغ شكرها للسّلطات التّونسيّة على ما لقته من دعم وحسن تنسيق ومتابعة للاستحقاقات الثّنائيّة ولمختلف ملفّات التّعاون ما ساهم في إنجاح مهمّتها في تونس وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التونسية في مجالات عدة ومنوهة بالحضور المتميز للقطاع الخاص التونسي بالسنغال.