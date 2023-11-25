ads
السبت 25 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع السنغال في مختلف المجالات

نبيل عمّار
نبيل عمّار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والسنغال في مختلف القطاعات والمجالات.

وقال الوزير التونسي خلال لقائه اليوم الجمعة مع راماتولاي با فاي بمناسبة انتهاء مهامها كسفيرة السنغال بتونس إن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التونسية السنغالية لها دور فى دفع التعاون المشترك بين البلدين.

بدورها، عبّرت السفيرة السنغالية عن بالغ شكرها للسّلطات التّونسيّة على ما لقته من دعم وحسن تنسيق ومتابعة للاستحقاقات الثّنائيّة ولمختلف ملفّات التّعاون ما ساهم في إنجاح مهمّتها في تونس وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التونسية في مجالات عدة ومنوهة بالحضور المتميز للقطاع الخاص التونسي بالسنغال.

وزير الخارجية التونسي تعزيز العلاقات الثنائية السنغال