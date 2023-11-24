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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. حماة الوطن بالمنيا يعقد مؤتمراً جماهيريا لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

مؤتمراً انتخابيا
مؤتمراً انتخابيا لحماة وطن المنيا
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نظم حزب حماة الوطن بالمنيا اليوم الجمعة مؤتمراً انتخابيا حاشدا بمركز بني مزار  لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أعلن اللواء هشام بشر أمين عام حزب حماة الوطن بالمنيا أن الحزب يعد أول حزب مصري يعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي  مشيراً إلي أن الحزب سيبدأ عقد سلسلة مؤتمرات بكل مراكز محافظة المنيا لتأييد الرئيس وحشد الناخبين.

جاء ذلك بحضور  عدد من قيادات الحزب، يتقدمهم اللواء زكريا الشيمي، أمين التنظيم، والدكتور أحمد فاروق الجهمي، الأمين المساعد بالمحافظة، واللواء مصطفي الطحاوي، أمين مساعد الحزب، وأحمد شوقي أمين الحزب بمركز بني مزار. 

ويقوم حزب حماة وطن المنيا بعقد سلسة مؤتمرات حاشدة بكل مراكز محافظة المنيا بداية من الغد  السبت بمدينة العدوة والأحد بسمالوط ثم مؤتمرين حاشدين يومي ١و٥ديسمبر بمدينة المنيا 

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