النقل الدولي بتجارية الإسكندرية تشارك بفعاليات قمة موانئ دبي السنوية

شارك أحمد العنتبلي، أمين صندوق شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في فعاليات "قمة موانئ دبي العالمية السنوية للشحن"، في مدينة دبي الإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي المشاركة في إطار التواجد الذي تستهدف الشعبة الممثل لقطاع النقل الدولي واللوجستيات.

من جانبه تحدث أحمد العنتبلي أمين عام شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، في المناقشة التي جرت حول " جعل سلسلة التوريد المستقبلية حقيقة واقعة"، في حضور ومشاركة 4000 مشارك علي مداري يومين، بحضور ممثلي وقادة "صناعة النقل واللوجستيات بالمنطقة العربية بالكامل".

وأشار العنتبلي، أمين صندوق شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن اللقاءات مثلت عدة محاور مهمة وقوية واستهدفت كافة التفاصيل التي تتعلق بمستقبل صناعة النقل واللوجستيات بمصر والعالم العربي وعالميًا أيضًا، حيث عبرت اللقاءات عن رغبة اللاعبين الأساسيين بالصناعة في دعم وتطوير وتعزيز "صناعة النقل الدولي واللوجستيات ووضع الخطط والرؤى المستقبلية لها والتي تكفل تطورها ازدهارها"، مشيرًا إلى أن اللقاءات تستهدف في المقام الأول ترقية سلسلة التوريد بالمنطقة والتي ستكفل ازدهار الصناعة.