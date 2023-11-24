بريطانيا تفوز بـ«كأس العالم لجمع القمامة»

فازت بريطانيا هذا الأسبوع بالمركز الأول في النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم لجمع القمامة "سبوغومي" المباردة لزيادة الوعي بالقضايا البيئية.

ضمت البطولة التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو 21 فريقا من حول العالم.

وكانت الفرق المكونة من ثلاثة أعضاء قدموا من أستراليا، والبرازيل، وغيرها شوارع شيبويا وأوموتساندو لمدة 90 دقيقة مقسمة على فترتين، بحثا عن النفايات، ثم فرز ما جمعوه إلى فئات متشابهة.

وتغلب الفريق البريطاني "الشمال سينهض مجددا " على نظيره الياباني، صاحب البلد المضيف الذي احتل المركز الثاني، بحصوله على 9046.1 نقطة، بعد جمعه 57.27 كيلوجراما من القمامة.

وتشتهر اليابان بمعايير الصحة والنظافة العالية، مما جعل العثور على قمامة أمرا صعبا على بعض المنافسين.

وقالت بياتريس هيرنانديز عضو الفريق الأمريكي: "كان الأمر شديد الصعوبة في بعض الأحيان بسبب قلة القمامة".

وتابعت "حينها علينا البحث بدقة أكبر قليلا مثلما نفعل في الشجيرات أو نركز بالفعل على أعقاب السجائر على الأرض".

وجاء "سبوغومي" من دمج اختصار كلمة "سبورت" أي "رياضة" بالإنجليزية، مع الكلمة اليابانية "غومي" التي تعني "سلة مهملات".

وتأسست البطولة في 2008 للتشجيع على جمع القمامة من الأماكن العامة، وذاع صيتها لدرجة تنظيم حوالي 230 مسابقة في اليابان هذا العام.

وقال المدير التنفيذي للبطولة، ميتسويوكي أونو: "أول هدف مهم هو حمل الذين لم يدركوا بعد مشكلة النفايات البحرية على استيعاب خطورة المخلفات في المحيطات".

وأضاف "الهدف الثاني من هذا الحدث هو توفير الفرصة للذين يدركون القضية ويرغبون في اتخاذ بعض الإجراءات الواجبة".

ومن المقرر إقامة النسخة الثانية من بطولة سبوغومي في 2025.