تفريغ بوارج نهرية محملة بالأسمنت في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26397 طن تشمل : 260 طن كحول و10848 طن يوريا و2450 طن رمل و12839 طن كلينكر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63553 طن تشمل : 16016 طن خردة و 8990 طن حديد و 8500 طن فول صويا و1125 طن ابلاكاش و3242 طن زيت و12875 طن قمح و1070 طن خشب زان و11735 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2820 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103669 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377268 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1211 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 800 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 813 طن ) من القمح متجهه إلى محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة .

واستقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ).